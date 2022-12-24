Politika

Başbakan'dan Paris saldırısı açıklaması: Derin üzüntü duydum

Başbakan Mesrur Barzani, Paris’te 3 Kürt’ün ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınadı.
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kürdistan Mesrur Barzani Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi Paris

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Paris’te Kürtlere yönelik düzenlenen iğrenç saldırının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

“Düşüncelerim, kurbanların aileleriyle birlikte” diyen Başbakan, Kürt diasporasına itidal çağrısı yaparak, “Şiddetin hiçbir biçimini maruz görmeyelim” dedi.

Başbakan mesajının devamında, “Fransız ortaklarımızın ülke genelindeki Kürtleri korumak ve failleri adalete teslim etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

“Fransız halkı her zaman yanımızda oldu” diyen Başbakan, “Birçok ortak noktamız var; terörizme birlikte karşı çıkıyor, şiddet ve savaş nedeniyle yerinden edilmiş insanlara özen gösteriyoruz. Bu bağ, bugünün suçlarını işleyenlerin nefret dolu ajandalarının çok ötesine geçecek” vurgusunda bulundu.

PARİS SALDIRISI

Dün Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 Kürt yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

69 yaşındaki saldırgan gözaltına alınırken, saldırıya Kürdistan ve dünyadan büyük tepki geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek Fransa hükümetinin gösterdiği çabaya teşekkür etti.

Ölenlerin sanatçı Mir Perwer (M. Şirin Aydın), Emine Kara, ve Abdurrahman Kızıl olduğu açıklandı.

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