Başbakan'dan Paris saldırısı açıklaması: Derin üzüntü duydum

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Paris’te Kürtlere yönelik düzenlenen iğrenç saldırının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

“Düşüncelerim, kurbanların aileleriyle birlikte” diyen Başbakan, Kürt diasporasına itidal çağrısı yaparak, “Şiddetin hiçbir biçimini maruz görmeyelim” dedi.

Başbakan mesajının devamında, “Fransız ortaklarımızın ülke genelindeki Kürtleri korumak ve failleri adalete teslim etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

“Fransız halkı her zaman yanımızda oldu” diyen Başbakan, “Birçok ortak noktamız var; terörizme birlikte karşı çıkıyor, şiddet ve savaş nedeniyle yerinden edilmiş insanlara özen gösteriyoruz. Bu bağ, bugünün suçlarını işleyenlerin nefret dolu ajandalarının çok ötesine geçecek” vurgusunda bulundu.

I’m deeply troubled by today’s heinous attack on the Kurdish community in #Paris.



My thoughts are with the families of the victims. I urge the Kurdish diaspora to exercise restraint. Let’s not excuse violence in any form.