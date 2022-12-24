Politika

Ali Babacan’dan Paris saldırısı mesajı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Paris saldırısında yaşamını yitirenlerin ailesine başsağlığı diledi.
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Ali Babacan (Foto: AA)
Ali Babacan (Foto: AA)
türkiye Paris Ali Babacan

HABER MERKEZİ

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından, Paris saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Babacan, “Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Fransa hükûmetini ırkçılığa karşı tam ve kararlı mücadele ile halkın güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi almaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dün Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 Kürt yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

69 yaşındaki saldırgan gözaltına alınırken, saldırıya Kürdistan ve dünyadan büyük tepki geldi.

Ölenlerin sanatçı Mir Perwer (M. Şirin Aydın), Emine Kara, ve Abdurrahman Kızıl olduğu açıklandı.

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