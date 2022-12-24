Sinema

Bağdatlı Messi filmi Belçika’da Ostend Film Festivali’nde gösterilecek

Kürt yönetmen Sahim Omar Kalifa’nın başarılı kısa filmi “Bağdatlı Messi”, Belçika’da düzenlenecek olan 15. Ostend Film Festivali’nde gösterilecek.
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HABER MERKEZİ

Sahim Omar Kalifa’nın senaryosunu yazıp yönettiği ve 60 uluslararası ödül kazandığı Bağdatlı Messi filmi, 100’ü aşkın filmle birlikte festivalde izlenecek ve ödül için yarışacak.

Festival 27 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Bağdatlı Messi ayrıca, Mart 2023’te Belçika’daki sinemalarda gösterime girecek. Filmin poster ve fragmanı şimdiden hazırlandı.

Belçika, Hollanda, Almanya ve Kürdistan Bölgesi’nin bütçe sağladığı film için Kürdistan Bölgesi 500 bin dolar tahsis etti.

2012 yapımı filmin çekimleri Erbil ve Duhok’ta gerçekleştirildi.

Filmin teknik ekibinde Kürdistan, Belçika ve Hollanda’dan kişiler yer alırken, Zehra Xendur, Esir Adil, Husen Hesen ve Adil Abdurrahman rol aldı.

Film ayrıca kısa film dalında Oscar Ödülleri aday listesine girmişti.

Filmde, bölgede yaşanan çatışmalarda bir bacağını kaybeden küçük bir çocuğun Barcelonalı Lionel Messi’ye olan hayranlığı anlatılıyor.

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