Davutoğlu’ndan Paris mesajı: Irkçı terörü lanetliyorum
HABER MERKEZİ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne yönelik ırkçı saldırıda hayatını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum” ifadesini kullandı.
Davutoğlu, “Irkçı terörü lanetliyorum” dedi.
Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne yönelik ırkçı saldırıda hayatını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) December 24, 2022
Irkçı terörü lanetliyorum.
PARİS’TE KÜRTLERE SALDIRI
Dün Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 Kürt yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
69 yaşındaki saldırgan Williams M. gözaltına alınırken, saldırıya Kürdistan ve dünyadan büyük tepki geldi.
Ölenlerin sanatçı Mir Perwer (M. Şirin Aydın), Emine Kara, ve Abdurrahman Kızıl olduğu açıklandı.