Politika

Davutoğlu’ndan Paris mesajı: Irkçı terörü lanetliyorum

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Paris’te Kürtlere yönelik düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı.
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Ahmet Davutoğlu (Foto: AA)
Ahmet Davutoğlu (Foto: AA)
türkiye Ahmet Davutoğlu Paris

HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne yönelik ırkçı saldırıda hayatını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum” ifadesini kullandı.

Davutoğlu, “Irkçı terörü lanetliyorum” dedi.

PARİS’TE KÜRTLERE SALDIRI

Dün Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 Kürt yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

69 yaşındaki saldırgan Williams M. gözaltına alınırken, saldırıya Kürdistan ve dünyadan büyük tepki geldi.

Ölenlerin sanatçı Mir Perwer (M. Şirin Aydın), Emine Kara, ve Abdurrahman Kızıl olduğu açıklandı.

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