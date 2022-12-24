Politika

Rusya çekildiği kenti vurdu: 5 ölü, 20 yaralı

Rus güçlerinin çekildiği Kherson kent merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
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dünya Terör saldırısı Kherson Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rus güçleri

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın Kherson bölgesinde sivillerin bulunduğu kent merkezi Rus güçler tarafından vurulduğu bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bölgede herhangi bir askeri noktanın olmadığına dikkati çekerek saldırıyı kınadı ve "Yalnızca gözdağı vermek ve zevk için öldürüyorlar" dedi.

Zelenskiy ayrıca, olayı 'terör saldırısı' diye nitelendirdi.

Rus askerler, Kasım ayında Kherson kentinden çekilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki çatışmaları ilk kez savaş olarak nitelemesinin ardından ise Washington'dan açıklama geldi.

ABD, Putin'e askerlerini Ukrayna'dan çekmesi çağrısında bulundu.

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