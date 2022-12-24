Başbakan Mesrur Barzani’den Noel mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Neol Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başbakan, mesajında, "Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünyadaki tüm Hristiyan kardeşlerimizin Noel Bayramının mutluluk ve neşe içinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Başbakan mesajının devamında, “Bu kutlu vesileyle, Kürtler arasında barışı, bir arada yaşama, bağışlama ve birbirini kabul etme kültürünün geliştirmesinin önemini vurguladığını” belirtti.

Başbakan son olarak, “Her zaman huzur ve barış içinde yaşayın" ifadesini kullandı.