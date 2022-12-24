Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den Noel mesajı

Başbakan, Hz. İsa’nın doğum günü olan Noel Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünya Hristiyanlarını kutladı.
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kürdistan Neol Bayramı Mesrur Barzani Kürdistan Bölgesi Hristiyanlar

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Neol Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başbakan, mesajında, "Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünyadaki tüm Hristiyan kardeşlerimizin Noel Bayramının mutluluk ve neşe içinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Başbakan mesajının devamında, “Bu kutlu vesileyle, Kürtler arasında barışı, bir arada yaşama, bağışlama ve birbirini kabul etme kültürünün geliştirmesinin önemini vurguladığını” belirtti.

Başbakan son olarak, “Her zaman huzur ve barış içinde yaşayın" ifadesini kullandı.

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