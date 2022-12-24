Paris saldırganı: Kürtleri bilerek hedef aldım

HABER MERKEZİ

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne Cuma günü düzenlediği saldırıda 3 Kürt’ü öldüren ve 3 kişinin de yaralanmasına neden olan 69 yaşındaki William M.'nin olayı yabancı düşmanı olmasıyla açıkladığı bildirildi.

France Info'nun aktardığına göre, zanlı kendisini gözaltına alan polis memuruna ırkçı olduğunu söyledi ve Kürtleri bilerek hedef aldığını itiraf etti.

Saldırgan William M.'nin 90 yaşındaki babası, oğlunun olay günü evden çıkarken hiçbir şey söylemediğini belirterek, "kaçık" ve "deli" olarak nitelendirdiği oğlunun sessiz ve içine kapanık biri olduğunu dile getirdi.

Sonunda bulunan şüphelinin silahıyla ilgili olarak, polis tarafından bir "evrak çantası" içinde, içinde "iki veya üç dolu şarjör, bir kutu 45 mm kalibreli fişek ve içinde en az 25 mermi var. Silah bir Colt 45 mm. 1911 ABD ordusunun (...) yıpranmış görünümü, siyah rengi".

Haberde William M.'nin saldırıda ABD yapımı yarı otomatik Colt 1911 tabancası kullandığı ve üzerinde iki ya da üç adet dolu şarjör ve en az 25 adet mermi bulunduğunu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Paris'in 10'uncu bölgesindeki Enghien sokağında bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne 23 Aralık Cuma günü silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırıda 3 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Saldırgan kültür merkezinden çıktıktan sonra Kürtlere ait Awesta isimli bir restorana ve bir berber salonuna saldırmış, şarjör değiştirmeye çalışırken berber salonunda çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilmişti. Yakalanan 69 yaşındaki saldırgan William M.'nin geçen sene Paris'te göçmen çadırına saldırı düzenlemesi nedeniyle yargılandığı, kültür merkezine saldırmadan 11 gün önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Hayatını kaybeden üç kişinin Emine Kara, Abdurrahman Kızıl ve Kürt sanatçı Mîr Perwer olduğu belirlenmişti.