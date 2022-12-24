Politika

Başkan Barzani’den Noel mesajı: Barış ve kardeşliğe vesile olsun

Başkan Mesud Barzani, Hz. İsa’nın doğum günü olan Noel Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, kardeşlik kültürünün geliştirilmesine vurgu yaptı.
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kürdistan Noel Bayramı başkan mesud barzani mesaj

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Noel Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünya Hristiyanlarının bayramını kutladı.

Başkan Barzani mesajında, “Yeni yıl ve Hz. Mesih’in (as) doğum günü münasebetiyle Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Hristiyan kardeşlerimizi en içten dileklerimle tebrik eder, neşe ve mutluluklar dilerim” dedi.

Mesajında Kürdistan’da birlikte yaşam ve kardeşlik kültürünün derinleştirilmesine vurgu yapan Başkan Barzani, "Hristiyan kardeşlerimizin tüm bayramlarını barış ve huzur içinde geçirmelerini temenni ediyorum. Dünyaya ve bölgelerimize barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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