Politika

Kamışlo’da SİHA saldırısı

TSK’nın Rojava’nın Kamışlo kentine bağlı Tirbêspîyê beldesinin Mizgeft köyüne yönelik gerçekleştirdiği SİHA saldırısında 4 kişi yaralandı.
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kürdistan Tirbêspiyê Kamışlo saldırı SİHA

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye’ye ait olduğu belirtilen bir SİHA’nın Tirbêspîyê beldesine bağlı Mizgeft köyündeki bir tavuk çiftliğini hedef aldığını ve saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yakın medyaya göre ise saldırıda biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgiye göre, bu yılın başından bu yana TSK’nın Özerk Yönetim'in kontrolündeki bölgelere 97 hava saldırısı düzenledi, bu saldırılar sonucunda 12 sivil ve 83 DSG mensubu hayatını kaybetti, 125'ten fazla kişi de yaralandı.

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