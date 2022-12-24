Kamışlo’da SİHA saldırısı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye’ye ait olduğu belirtilen bir SİHA’nın Tirbêspîyê beldesine bağlı Mizgeft köyündeki bir tavuk çiftliğini hedef aldığını ve saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yakın medyaya göre ise saldırıda biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgiye göre, bu yılın başından bu yana TSK’nın Özerk Yönetim'in kontrolündeki bölgelere 97 hava saldırısı düzenledi, bu saldırılar sonucunda 12 sivil ve 83 DSG mensubu hayatını kaybetti, 125'ten fazla kişi de yaralandı.