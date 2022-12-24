ABD'de kar fırtınası: En az 15 can kaybı

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ABD'de Ulusal Hava Servisi (NWS), Kuzey Kutbu'ndan gelerek ülkenin yaklaşık üçte ikisini etkisi altına alan dondurucu rüzgarların, ülkenin orta ve doğu kesimlerinde hafta sonunda da etkisini sürdüreceğini duyurdu.

CNN'nin haberine göre, ülke genelinde yaşanan hava koşullarına bağlı kazalarda en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Çoğu zincirleme şeklinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi de yaralanırken, yetkililer, bazı bölgelerde saatte 115 kilometreye ulaşan kar fırtınası nedeniyle görüş açısının sıfıra kadar düştüğü uyarısında bulundu.

1,7 MİLYONDAN FAZLA EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Poweroutage sitesine göre ülke genelinde 1,7 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, yetkililer, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle arızaların tamir edilmesinin günler alabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de dondurucu soğuklardan 200 milyondan fazla kişinin etkilenmesi öngörülürken soğukların, Kanada sınırından Meksika sınırına kadar etkili olabileceği kaydedildi.

Fırtına nedeniyle ülkenin orta batı kesimindeki Montana, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 45 santigrat dereceye düştüğü belirtildi.

BİDEN’DAN UYARI ÇAĞRISI

New York, Virginia, Kentucky, Georgia, Kuzey Carolina ve Oklahoma dahil birçok eyalette olağanüstü hal ilan edilirken ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşları uyarıları dikkate almaya çağırdı.

Uçuş takip sitesi FlightAware, Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 8 binden fazla uçuşun iptal edildiğini ve 25 binden fazla uçuşta gecikme yaşandığını aktardı.

Uçuşları iptal edilen ya da geciken Amerikalılar havalimanlarında mahsur kalırken, yetkililer, vatandaşlardan hava şartlarını dikkate alarak güvenli bir Noel bayramı için zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.