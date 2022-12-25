Kürdistan Bölgesi’nde günlük 110 ton zeytinyağı üretiliyor

ERBİL (K24)

Medya ve Bilgi Ofisi, Kürdistan Bölgesi’nde üretilen yerli zeytinyağıyla ilgili rakamları paylaştı.

Hükümetin desteğiyle zeytinyağı üretiminin yeni bir aşamaya geçtiği belirtilen açıklamada, şu an 7 fabrikada günlük 110 ton zeytinyağı üretildiği belirtildi.

Çiftçilerden günlük 800 ton zeytin alınarak fabrikalarda işlendiği ve yüksek kalitede zeytinyağı elde edildiği ve iç piyasada olan yüksek talebi karşılık arza sunulduğu kaydedildi.

Zeytin Kooperatifleri Derneği Başkanı Nimet Mewlud, “Günlük 1 ila 30 ton arasında zeytin alıyoruz ve günlük en az 20 ton zeytinyağı üretiyoruz” diye konuştu.

Hükümetin zeytinyağı fabrikaları açmasının kendileri için çok olduğunu belirten Nimet Mewlud, daha önce özel fabrikaların kendilerine dayattığı şartları kabul etmek zorunda kaldıklarını, şimdi ise tüm üreticilerin zeytinlerini bu fabrikalara götürdüğünü kaydetti.

Mewlud, Kürdistan Bölgesi’nde zeytinyağına talebin yüksek olduğunu, bunun da çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti:

“Şimdiye kadar halka kötü ürün sunmadık çünkü ürünleri ilk gün fabrikada ayıklayıp aynı gün zeytinyağına dönüştürüyoruz. Bu şekilde halka sunuluyor.”

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nde soğuk iklimin hakim olduğu bölgeler hariç tüm bölgelerin zeytin yetiştiriciliği için elverişli olduğu, 1350 çiftçinin de zeytin yetiştiriciliği yaptığı kaydedildi.