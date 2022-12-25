‘ABD DAİŞ’in geri döneceği uyarısında bulundu’

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Associated Press’in (AP) haberine göre ABD yönetimi tarafından hazırlanan 2020 tarihli bir raporda terör örgütü DAİŞ’in Irak’ta yeniden eylemlere başlayacağı uyarısında bulunuldu.

Raporda, DAİŞ’in gelecek yıllarda hangi adımları atacağı, ne tür eylemlerde bulunacağı ve bu süre zarfında Irak’ta nasıl örgütleneceğine dair bilgiler yer aldı.

ABD’nin Irak’tan çekilmesi halinde DAİŞ’in bu ülkede daha önce ele geçirdiği bölgelerde yavaş yavaş yeniden örgütleneceği ve saldırılara başlayacağı uyarısına da yer verildi.

DAİŞ SALDIRILARINI ARTTIRDI

DAİŞ Irak’ın farklı bölgelerinde son bir ay içinde saldırılarını arttırdı. Diyala ve Kerkük’te güvenlik güçleri ile siviller hedef alındı.

Daha önce Wall Street Journal gazetesi de “DAİŞ kabusunun geniş çaplı bir şekilde Irak’a döndüğü ve yakın gelecekte saldırılarını arttıracağı”na dair bir haber yayınlamıştı.

Haberde, DAİŞ’in son dönemdeki hareketliliğinin sadece korku ve panik havası yaratmak için bir başlangıç olduğu, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ağır bir faturasının olacağı belirtilmişti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hefaci yaptığı son açıklamada, DAİŞ’in savaş taktiğini değiştirerek güvenlik güçlerinin konvoylarını bombalı tuzaklarla hedef aldığını, bunun da örgütün Irak’taki uyuyan hücrelerinin imhasını gerektirdiğini vurguladı.

Son dönemdeki saldırılar üzerine Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani başkanlığında 21 Aralık’ta gerçekleştirilen toplantıda Kerkük ve Diyala’daki güvenlik durumu ele alınmıştı.