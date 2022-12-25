Kürdistan Bölgesi’ndeki Hristiyanlar Noel’i huzur içinde geçiriyor

ERBİL (K24)

Hz. İsa’nın doğum günü dolayısıyla kutlanan Noel Bayramı, Kürdistan Bölgesi’ndeki Hristiyanlar tarafından da coşkuyla karşılandı. Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileri ve Müslüman vatandaşlar da Hristiyanların bayramını kutlayarak birlikte yaşam kültürüne vurgu yapıyor.

Evkaf ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık katıldığı dini törende K24’e yaptığı açıklamada, kiliseleri dolaşarak Hristiyan vatandaşların bayramlarını kutladıklarını söyledi.

Bakan Sadık, “Kürdistan Bölgesi’nde geçmişten beri olan ve devam eden birlikte yaşam kültürünün önemine vurgu yapıyoruz. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, yasa ve düzenlemelerle bu kültürün derinleştirmesine vurgu yapıyor. Kürdistan Bölgesi’ndeki bu huzur, şehitlerin ve Peşmerge mücadelesi sayesinde var ve bayramlar özgürce kutlanıyor” diye konuştu.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ano Cewher de, “Kardeşlerimizin, iyi günde kötü günde bizimle olmalarından mutluyuz. Bu birliktelik bize atalarımızdan kaldı. Başta Başkan Mesud Barzani olmak üzere siyasi liderliğimizin hikmeti sayesinde bu kültür korundu ve dünyaya örnek oldu” ifadelerini kullandı.

Irak’taki Hristiyan nüfusun yüzde 80’inin Kürdistan Bölgesi’nde yaşadığını belirten Ano Cewher, “Başkan Barzani’nin tarihi kararıyla Kürdistan Bölgesi’nin kapıları tüm Hristiyan göçmenlere açıldı. Kürdistan Bölgesi’ndeki bu birliktelik, Kürt Müslümanların çoğunluğunun bu birlikteliğe olan inancını gösteriyor” dedi.