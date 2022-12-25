Ukraynalı 3 uzman mayınları temizlerken yaşanan patlamada öldü

HABER MERKEZİ

Kiev’in batısında yer alan Zhytomyr acil servisinden yapılan açıklamada, “Üç çalışan da Zhytomyr bölgesinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Özel Amaç Birimi’nin acil durum ve kurtarma ekibinde özverili bir şekilde görev yaptı ve Kherson bölgesinde düşmandan kurtarılan bölgelerde mayın temizleme görevini yerine getirdi” denildi.

10 ay önce Ukrayna’yı işgale başlayan Rusya, Kherson bölgesinin tamamını olmasa da büyük bölümünü kontrol ediyor.

Ukrayna kuvvetleri, Kasım ayı ortasına kadar Kherson’u ve bölgedeki bir dizi kasabada kontrolü yeniden sağladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Rus kuvvetlerinin çekilirken yoğun bir şekilde mayın yerleştirdiğini söylemesinin ardından bomba uzmanları bölgede çalışıyor.

Ruslar, Ukrayna’nın kontrolünü yeniden sağladığı birçok başka alandan çekilirken mayınlar yerleştirdi.