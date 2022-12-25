Politika

Putin'den 'müzakere' açıklaması: Rusya hazır, Ukrayna reddediyor

Putin, "Rusya, Ukrayna çatışmasının tüm taraflarıyla, kabul edilebilir çözümleri müzakereye hazır, ama onlar bunu reddediyor" açıklamasını yaptı.
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HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı tüm taraflar birlikte müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak Kiev'in bunu reddettiğini öne sürdü.

24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlatılan 'askeri operasyona' ilişkin konuşan Putin, "Doğru yönde hareket ettiğimize, ulusal çıkarlarımızı, vatandaşlarımızın, halkımızın çıkarlarını savunduğumuza inanıyorum. Ve vatandaşlarımızı korumaktan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Moskova yönetiminin Kherson'a atadığı Vali Vekili Vladimir Saldo ise, Kherson'da düzenlenen saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. "Bu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerini suçlamak amacıyla yapıldığı açık olan iğrenç bir provokasyondur” diyen Saldo, "Yerleşim bölgelerini bombalama emri veren Ukrayna’nın siyasi liderliği, sıradaki kanlı vahşetten sorumludur” ifadelerini kullandı.

Dün Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Kherson'a düzenlediği saldırılar sonucunda 10 kişinin öldüğü en az 58 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

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