Adıyaman'da 3 köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

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Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak’a ait köpek hastalanması sonucu tedavi altına alındı.

Kuduz belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler Adana Kontrol Laboratuvarına gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğu anlaşılması üzerine köpek itlaf edildi.

Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyünde kuduz olan köpeğin temaslı olduğu düşünülen ve aynı zamanda şüpheli görülen köpek ve kedilere de itlaf uygulandı.

Dikilitaş Köyünün yanı sıra sirayet şüphesi olan Yeniköy ve Zormağara köylerin de karantina altına alındı.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibariyle tüm kedi, köpek türleri aşılanacağı ve Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantinanın uygulanacağı belirtildi. (Kaynak: İHA)