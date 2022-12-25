BTP lideri Baş: Aday Kılıçdaroğlu

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş TV100'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Baş, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Yıpranmasın diye açıklanmayan aday, olası tüm adayların yıpranmasına sebep oluyor. Nasıl bir aday ki üç ayda yıpranacak? Öyle bir aday ülkeyi nasıl yönetecek? Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istediği aşikar. Aday Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak konusunda çok ciddi adımlar attığınız görüyorum. Toplumun oy vermeye meyilli olduğu isimler belli. Mansur Bey öyle, Ekrem Bey öyle. Anketlerde bu böyle çıkıyor. Kılıçdaroğlu ise çıkmıyor. Son Saraçhane sonrasında bir araştırma yapmadık. Teşkilat içinde de çalışma yapıyoruz. Bizimki tamamen strateji belirlemek için yapıyoruz. Mansur Bey en güçlü aday.”

“Muhalefet 6’lı masayı genişletmeyerek hata yapmıştır. Cumhurbaşkanı adayının dillendirilmemesi hatadır çünkü toplum güvenmek ister. Toplum güvenmeye elverişli ama bir aday çıkaramıyoruz o zaman iki aday çıkarırız problem yok” diyen BTP lideri Baş şöyle devam etti:

“Bize sunulan sebep 'Altılı Masa'ya yeni bir üye eklenmesini doğru bulmuyoruz’ şeklindeydi. Altılı Masa'ya biz oturursak gelinen süreci kabul etmiş olacaktık. Dolayısıyla bir dersten geri kalmamız gibi bir durum söz konusu olmayacaktı. Benim çağrıma odaklanıldı. Bizim daha önceki çağrılarımız konuşulmadı. Ben bir sonuç beklemiyordum. Meral Hanım'a da söylemiştim. İYİ Parti'nin istediği çok aşikar. CHP'nin de istediği aşikar. Kemal Bey'le de görüştüğümde destek talebimizi iletmiştik. Geriye kalan partilerde ne yaşandı, ne oldu bilemiyorum. Gerçekten bilmiyorum.”