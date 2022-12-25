Politika

Akşener: Başbakan Meral olacak

İyi Parti lideri Meral Akşener, "Elbette Başbakan Meral olacak. Onunla bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle, partimiz birinci parti olarak Başbakan Meral olacak" ifadelerini kullandı.
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Meral Akşener
Meral Akşener
türkiye Meral Akşener başbakan İYİ Parti

HABER MERKEZİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Spor Salonu'nda partisince düzenlenen "Büyük Kadın Buluşması"na katıldı.

Daha sonra salon dışında partililere hitap eden Akşener, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

İyi Parti cesurların, iyilerin, hak ve hakikatin yanında olanların partisidir. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bütün zalimlerin karşısında dimdik durup irade koyanların partisidir. Elbette başbakan Meral olacak. Hem de onunla bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle partimiz birinci parti olarak, Başbakan Meral olacak. Siz istediğiniz için olacak. Ona buna yalvararak değil, onun bunun karşısında eğilerek değil. Önce bu ucube sistemi değiştireceğiz. Sonra da elbette İyi Parti Genel Başkanı, Başbakan Meral olacak. Bir adım attık bir şey değişti her şey değişti. Eziyetin karşısında dimdik durarak, iftiraları yerle bir ederek bir şeyi değiştirdiniz her şeyi değiştirdiniz."

Akşener ayrıca, "Ona buna yalvararak değil, onun bunun karşısında eğilerek değil millet iradesiyle, iradenizle" dedi.

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