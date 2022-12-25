Politika

Ukrayna’dan Putin’in müzakere açıklamasına yanıt: Gerçeklere dönüş yapmalı

Ukrayna yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Müzakereye hazırız" açıklamasına sert yanıt verdi.
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dünya Ukrayna Vladimir Putin müzakere yanıt

HABER MERKEZİ

24 Şubat’tan beri savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında dikkat çekici açıklamalar arka arkaya geliyor…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya’nın müzakereye hazır olduğunu ancak Ukrayna’nın reddettiğini ifade savundu.

“Kabul edilebilir çözümler konusunda taraflarla müzakere etmeye hazırız, ancak bu onlara kalmış” diyen Putin, “Müzakere etmeyi reddeden biz değiliz, onlar. Doğru yönde hareket ettiğimize, ulusal çıkarlarımızı, vatandaşlarımızın, halkımızın çıkarlarını savunduğumuza inanıyorum. Vatandaşlarımızı korumaktan başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

Putin’in bu sözlerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Mihaylo Podolyak’tan yanıt gecikmedi.

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin’in sözlerine yanıt verdi.

Podolyak, şunları kaydetti:

“Putin’in gerçeklere dönüş yapması gerekiyor. Birincisi, Rusya tek başına Ukrayna’ya saldırdı ve vatandaşlarımızı öldürüyor. Başka ülkeler, motifler, jeopolitik yok. İkincisi, Rusya müzakere istemiyor ve sorumluluktan kaçmaya çalışıyor.”

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