Politika

ENKS: PYD, yetkililerimizin Kürdistan Bölgesi’ne geçişini engelliyor

Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS), yetkilerinin Sêmalka Sınır Kapısı üzerinden Kürdistan Bölgesi’ne geçişlerinin PYD’ye bağlı Özerk Yönetim tarafından engellendiğini açıkladı.
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HABER MERKEZİ

ENKS Genel Sekreterliği tarafından yapılan açılamada “2013 yılından bu yana Kürdistan Bölgesi liderliği Sêmalka Sınır Kapısı’nı (PeSşhabur) ENKS’nin çağrısı üzerine açtı. Buradaki amaç, rejim ve silahlı grupların ablukasına alınan Kürtler ve tüm bölge halklarının acıları hafifletmekti” denildi.

Açıklamada ENKS’nin, sınır kapısının açık kalmasını sağlamak birçok siyasi tarafla görüşmeler gerçekleştirdiği ve bunu siyasi ajandanın bir parçası olarak görmediği vurgulandı

Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD), ENKS’ye yönelik baskılarının devam ettiği vurgulanan açıklamada ENKS ile Barış ve Özgürlük Cephesi yetkililerinin PYD’ye Özerk Yönetim tarafından sınır kapısı üzerinden Kürdistan Bölgesi’ne geçişlerinin engellendiği bilgisine yer yerildi.

Bu şekilde en temel insan haklarından biri olan seyahat özgürlüğünün ihlal edildiğine vurgu yapılan açıklamada, PYD’nin bu uygulamaları şiddetle kınandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma söz konusu ihlallere son verilmesi için PYD’ye baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

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