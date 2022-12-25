Sağlık

Çin’den tartışma yaratan Covid-19 kararı

Çin Ulusal Sağlı Komisyonu'ndan yetkililer günlük yeni tip coronavirüs (Covid-19) verilerinin yayınlanmasının durduğunu duyurdu.
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HABER MERKEZİ

 “Sıfır Covid-19” programı uygulayarak çok sıkı kısıtlama ve kapanma uygulayan Çin’de halkın tepkisi ve ekonomik duraksama ile birlikte bu uygulamalar geçen haftalarda rafa kalktı.

Fakat önlemlerin ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte ülkede vaka ve ölüm sayıları hızla artmaya başlarken Çin yönetiminden tartışma yaratacak bir hamle geldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu günlük Covid-19 verilerinin yayınlanmasını rafa kaldırdı.

Yapılan açıklamada, “Bundan böyle ilgili Covid-19 bilgileri Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından referans ve araştırma amacıyla kullanılmak üzere yayınlanacaktır” denildi.

Yetkililer neden bu verilerin paylaşımını durdurduklarıyla ilgili ise bir açıklama yapmadı.

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