Politika

HDP’li Sezai Temelli 'Paris' paylaşımını sildi ve özür diledi

HDP’li Sezai Temelli, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen silahlı saldırının ardından yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımını sildi ve özür diledi.
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türkiye Sezai Temelli HDP paris saldırısı tweet

HABER MERKEZİ

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, gazeteci Clément Lanot’un tweetini “Paris brûle. Paris dişewite, bila bişewite (Yanıyor Paris, yansın)” notuyla paylaştı.

Temelli, tepkilerin ardından "Tweetimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum" ifadesini kullandı. 

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