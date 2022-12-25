HDP’li Sezai Temelli 'Paris' paylaşımını sildi ve özür diledi

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Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, gazeteci Clément Lanot’un tweetini “Paris brûle. Paris dişewite, bila bişewite (Yanıyor Paris, yansın)” notuyla paylaştı.

Temelli, tepkilerin ardından "Tweetimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum" ifadesini kullandı.