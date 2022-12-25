Taliban’ın yasağından sonra STK'lardan açıklama: Kadınlar olmadan çalışamayız

HABER MERKEZİ

Taliban'ın Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almasının ardından ülkedeki uluslararası yardım kuruluşları çalışmalarını durdurdu.

Save The Children, the Norwegian Refugee Council ve CARE ortak bir açıklamada, “kadınlar olmadan Afganistan'da çaresiz durumdaki çocuklara, kadınlara ve erkeklere etkili bir şekilde ulaşamayacaklarını” bildirdi.

The Norwegian Refugee Council Afganistan yetkilisi Neil Turner, organizasyonunun ülkede 468 kadın çalışanı olduğunu belirterek "Tüm kültürel normlara uyduk. Çaresizce yardım bekleyen kadınlara erişebilmek için ihtiyaç duyduğumuz, kendini işine adamış kadın personelimiz olmadan çalışamayız" dedi.

STK'LARA 'LİSANS' TEHDİDİ

Taliban, 24 Aralık’ta STK'ların kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı. Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, Bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lara gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söylemişti. Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'ların lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimatla kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu. Geçen yıl 15 Ağustos'ta Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesiyle kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.