Ürdün - Irak sınırında 6 milyon adet Captagon hap ele geçirildi

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İki soğutmalı kamyon içerisinde Captagon adıyla bilinen altı milyon hap bulundu.

Ürdün Gümrük Müdürlüğü, bunun şimdiye dek ele geçirilen en çok sayıdaki hap olduğunu belirtti.

“Yoksul kokaini” diye de anılan Captagon, 10 yıldan uzun süren savaş sonucu Suriye’de büyük miktarlarda üretiliyor.

Çatışmaların en yoğun olduğu dönemlerde, militan örgütler cesaretlerini artırmak için bu haplardan üyelerine dağıtıyordu.

Artan yoksulluk nedeniyle, birçok sıradan Suriyeli ticarette rol oynamaya başladı ve Captagon uzak ara Suriye’nin en büyük yasadışı ihraç maddesi oldu.

Suriye yönetimi bu durumu birçok kez reddetse de, iş dünyası ve ordudaki birçok güçlü ismin Captagon yapımı ve dağıtımında rol oynadığına dair haberler geliyor.

Amfetamin, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkeler üzerinden kaçırılıyor. Nihai olaraksa, bu haplara büyük talebin olduğu Körfet ülkelerine gidiyor.

Son baskın, Irak ve Ürdün arasındaki El Kerame sınır kapısında yapıldı. Hapların nerede satılacağı ve kaç kişinin tutuklandığı açıklanmadı.

Kıbrıs merkezli bir düşünce kuruluşunun 2021’de yayımladığı rapora göre Captagon pazarı bir önceki yıl 3,5 milyar dolar büyüklüğündeydi.

Uyuşturucu kaçakçıları ve Ürdün Ordusu arasındaki çatışmalar yoğunlaşırken, giderek daha büyük miktarlarda hap ele geçirildi. Geçen Ocak ayında Ürdün Ordusu’nun yaptığı bir baskına 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürülmüştü. (Kaynak: BBC)