Politika

‘Brezilya Milli Takımı Mourinho ile temasa geçti’

Brezilya Milli Takımı’nın, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Hırvatistan’a elendikten sonra mevcut Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için sansasyonel bir transfer hamlesi planladığı ileri sürüldü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Brezilya Milli Takımı Jose Mourinho transfer iddia

HABER MERKEZİ

Brezilya Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki favori takımlardan birisiydi, ancak büyük bir hayal kırıklığı yaratarak taraftarlarına büyük bir üzüntü yaşattı.

Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörü Tite, penaltılarda mağlubiyet alırken maç sonunda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

La Repubblica'de yer alan habere göre, Brezilya Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho'yu takımın yeni hocası yapmak istiyor.

Haberde, Brezilya'nın Morinho'nun menajeri Jorge Mendes ile temasa geçtiği ve Portekizli hocayı ikna etmek üzere olduğunu bildiriyor.

2017'de Mourinho şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açıkçası heyecan verici olurdu, herhangi bir teknik direktör en iyi kulüplerle ve en iyi takımlarla çalışmak ister.

Brezilya takımı bir hoca için zirve yerlerden birisidir. Nesil ne olursa olsun, yetenek her zaman görünür olan bir şeydir. Ama itiraf etmeliyim ki çalışması zor, ancak tutkulu bir ülke. Her zaman daha iyi bir hoca bulmak mümkün."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv