‘Brezilya Milli Takımı Mourinho ile temasa geçti’

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Brezilya Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki favori takımlardan birisiydi, ancak büyük bir hayal kırıklığı yaratarak taraftarlarına büyük bir üzüntü yaşattı.

Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörü Tite, penaltılarda mağlubiyet alırken maç sonunda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

La Repubblica'de yer alan habere göre, Brezilya Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho'yu takımın yeni hocası yapmak istiyor.

Haberde, Brezilya'nın Morinho'nun menajeri Jorge Mendes ile temasa geçtiği ve Portekizli hocayı ikna etmek üzere olduğunu bildiriyor.

2017'de Mourinho şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açıkçası heyecan verici olurdu, herhangi bir teknik direktör en iyi kulüplerle ve en iyi takımlarla çalışmak ister.

Brezilya takımı bir hoca için zirve yerlerden birisidir. Nesil ne olursa olsun, yetenek her zaman görünür olan bir şeydir. Ama itiraf etmeliyim ki çalışması zor, ancak tutkulu bir ülke. Her zaman daha iyi bir hoca bulmak mümkün."