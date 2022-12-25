Paris saldırganı yeniden gözaltına alındı

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Fransız BFMTV kanalının haberine göre, dün sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine sevk edilen saldırgan hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan saldırgan, yarın tahkikat hakimi karşısına çıkarılacak.

Fransız basınının Paris Savcılık Ofisinin açıklamasına dayandırdığı haberlerde, 69 yaşındaki saldırganın gözaltı sırasında “yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu” itiraf ettiği de yer alıyor.

Saldrganın, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris’in banliyösü Saint-Denis’ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtiliyor.

DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE DE SALDIRMIŞ

Paris'in 10'uncu bölgesindeki Enghien sokağında bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne 23 Aralık Cuma günü silahlı saldırı gerçekleşti.

Fransız basınında adı “William M.” olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa’nın resmi demir yolu şirketi SNCF’ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Saldırganın 2016 ve 2021’de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021’de elinde kılıçla Paris’te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.

Dün, saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna varmıştı ve saldırgan Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti.