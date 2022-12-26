Ekonomi

Dolar ve euro yılın son haftasına nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya 18,83’e yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından 18,68 seviyesine gerilerken, euro ise yeni haftaya 20,01 liradan başladı ardından 19.83’e geriledi.
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HABER MERKEZİ

Son üç aydır 18,65 etrafında yatay seyreden dolar/TL haftaya yeni zirve seviyesinden başladı.

Dolar/TL sabah 18,83’e yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından 18,68 seviyesine geriledi.

Euro/TL, 19.83 seviyesinden işlem görüyor.

TL'nin bu yılki değer kaybı yüzde 30 oldu. Son bir aylık değer kaybı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

TL'deki değer değişimlerinin kalıcı olup olmadığı, devam edip etmeyeceği piyasalarda yakından takip edilecek.

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