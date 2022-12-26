Paris saldırganı hakim karşısına çıkıyor

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Sorgu hakiminin, ifadesinde “ırkçı” olduğunu kabul edip göçmenleri sevmediği için cinayetleri işlediğini itiraf eden 69 yaşındaki zanlı hakkında, silahla “adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından” dava açması bekleniyor.

Fransa’da bazı Kürt dernekler, sorgu hakiminin “ırkçılık” suçlamasıyla değil, “terör” suçlamasıyla zanlı hakkında dava açmasını isterken, bu konu ülkedeki hukukçular arasında da yoğun tartışmalara neden oluyor.

Paris savcısı Laure Beccuau, daha önce yaptığı açıklamada, terörle mücadele savcılığının, cinayetlerle ilgili görevlendirilen sorgu hakimiyle sürekli temas içinde olduğunu bildirmişti.

Gözaltı kararı dün kaldırılan saldırgan, sağlık sebebi gerekçe gösterilerek emniyete bağlı bir psikiyatri kliniğine sevk edildi. Klinikte birkaç saat geçiren zanlı yeniden gözaltına alındı.

Paris savcısı Laure Beccuau saldırganın yabancılara karşı “patolojik” bir nefret duyduğunu itiraf ettiğini belirtti. Savcı Beccuau, saldırganın kendini “depresif ve intihara yatkın” biri olarak tanımladığını ve 2016'da evinde yaşadığı hırsızlık sonrası “göçmenleri ve yabancıları öldürme arzusunda” olduğunu aktardı.

Savcının açıklamalarına göre, Fransız saldırgan tek pişmanlığının intihar edememek olduğunu dile getirerek eğer bir gün intihar ederse “düşmanlarını” da öldürmeyi düşündüğünü, düşmandan kastının ise “Avrupalı olmayan tüm yabancılar” olduğunu söyledi.

SALDIRI PLANINI DEĞİŞTİRMİŞ: ÖNCE ST DENIS'YE, SONRA 10. BÖLGEYE

Savcının açıklamalarına göre zanlı, saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin silah şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini anlattı.

Daha sonra Paris'in 10uncu bölgesine yürüyerek gittiğini, orada bir kültür merkezi bulunduğunu bildiğini belirten saldırgan, tüm göçmenlere kızgın olduğunu ifade etti. Saldırganın burada silahla ateş açması sonucu üç kişi ölmüş, biri ağır üç kişi de yaralanmıştı.

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmış, ancak 69 yaşındaki zanlı sağlık gerekçeleriyle cumartesi günü gözaltından çıkarılarak emniyete bağlı bir psikiyatri kliniğine götürülmüştü. (Kaynak: AFP)