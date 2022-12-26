Şırnak’ta operasyon başlatıldı

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı’nda yapılan açıklamaya göre, Şırnak kırsalında PKK’ye yönelik "Eren Abluka Sonbahar Kış-19 (Şırnak-Bestler Dereler) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu" başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve korucu timlerinden oluşan 470 unsur ve 39 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde Şırnak-Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesi kırsalında 2 doğal mağara ve 10 sığınak tespit edildiği belirtildi.

Aramalarda, EYP düzeneği, uzaktan komutalı EYP düzeneği, 2 tüp, 2 kilogram gıda malzemesi ile çok miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.