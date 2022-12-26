Kürdistani bölgelerle ilgili uyarı: DAİŞ saldırılarının artma tehlikesi var

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi'nin Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndaki Temsilcisi Abdulhalik Talat, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistan bölgelerde terör örgütü DAİŞ tehdidinin büyüyebileceğini belirtti.

Talat, Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmanın uygulanması gerektiğini aksi takdirde Kürdistani bölgeler başta olmak üzere güvenlik boşluğunun giderilemeyeceğini ifade etti.

Talat ayrıca, Erbil ile Bağdat’ın kuracağı ortak tugaylarla ilgili ekonomik ve bürokratik işlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Associated Press’in (AP) haberine göre ABD yönetimi tarafından hazırlanan 2020 tarihli bir raporda terör örgütü DAİŞ’in Irak’ta yeniden eylemlere başlayacağı uyarısında bulunulmuştu.

Raporda, DAİŞ’in gelecek yıllarda hangi adımları atacağı, ne tür eylemlerde bulunacağı ve bu süre zarfında Irak’ta nasıl örgütleneceğine dair bilgiler yer almıştı.

ABD’nin Irak’tan çekilmesi halinde DAİŞ’in bu ülkede daha önce ele geçirdiği bölgelerde yavaş yavaş yeniden örgütleneceği ve saldırılara başlayacağı uyarısına da yer verilmişti.

Daha önce Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de “DAİŞ kabusunun geniş çaplı bir şekilde Irak’a döndüğü ve yakın gelecekte saldırılarını arttıracağı”na dair bir haber yayınlamıştı.

Haberde, DAİŞ’in son dönemdeki hareketliliğinin sadece korku ve panik havası yaratmak için bir başlangıç olduğu, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ağır bir faturasının olacağı belirtilmişti.