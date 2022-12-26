Politika

Afrin’de şiddetli çatışma: Silahlı grubun 6 mensubu öldürüldü

Rojava’nın Afrin kentinin Şerawa ilçesinde DSG ve rejim güçleri ile Türkiye destekli Feyleq El-Şam grubu arasında çıkan çatışmada silahlı grup mensubu 6 kişi öldürüldü.
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kürdistan Rojava Afrin DSG silahlı gruplar Çatışma

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada Afrin’in Şerawa ilçesinin Burc Heyder ve Berade köyleri yakınlarında Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile rejim güçlerinin, Türkiye’nin desteklediği silahlı gruplardan Feyleq El-Şam ile çatıştığı belirtildi.

6 Feyleq El-Şam mensubunun öldürüldüğü, 4’ünün de yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada DSG ve rejim güçlerinin Feyleq El-Şam’ın 2 güvenlik noktasında kontrolü sağladığı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve silahlı grupların eline geçmeyen Afrin’in bazı köyleri DSG’nin kontrolünde bulunurken, rejim güçleri de bu köylerde konuşlanmış durumda.

SOHR ayrıca El Bab’ın kırsal bölgesinde de DSG ve rejim güçleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) çatışmalar yaşandığını kaydetti.

Afrin 18 Mart 2018’den bu yana Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

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