İçinde 180 Rohingya Müslüman'ın bulunduğu tekne ile irtibat kesildi

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Myanmar'daki soykırımdan kaçarak komşu ülke Bangladeş'e sığınan Rohingyalar, buradaki kamplardan kaçıp haftalar süren riskli deniz yolculukları yaparak Malezya, Endonezya gibi Asya ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.

Ancak mültecilerin yolculuk yaptığı tekneler, akıntılı deniz yolculuklarına dayanıklı olmadığı için sık sık ölümcül kazalar yaşanıyor.

Bu arada son olayın doğrulanması halinde, söz konusu durum, Rohingyalar için denizde tek seferde en fazla can kaybının yaşandığı bir trajedi olarak kayda geçecek.

Keza bu sayı, bu sene içerisinde deniz yolcuğunda hayatını kaybeden Arakanlı Müslüman sayısını en az 400'e yükseltecek.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"180 Rohingya Müslüman'ın bulunduğu bir teknenin denizde kaybolduğuna dair (henüz) teyit edilmemiş bilgiler aldık. Akrabalarıyla irtibatları kesildi. En son irtibata geçenler yakınlarının tamamının hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Durumun bu şekilde olmamasını ümit ediyoruz. Bu tekne, Sri Lanka açıklarında kurtarılan diğer tekne ile aynı zamanda, kasım ayı sonunda yolculuğa çıkmıştı. Teyit edilmeyen bilgiler, denizde seyretmeye elverişsiz teknenin aralık başlarında çatlamaya başladığını ve daha sonra temasın kaybedildiğini gösteriyor. Eğer doğrulanırsa, yıkıcı bir haber olacaktır. Kalbimiz şok edici trajedide sevdiklerini kaybedecek olan tüm ailelerle beraber. Bölge ülkelerine hayat kurtarmaya yardımcı olmaları için yaptığımız çağrıları yineliyor ve bunun bir öncelik olması gerektiğini ifade ediyoruz." (Kaynak: euronews)