DAİŞ’ten Rakka’ya saldırı: 3’ü DSG’li 6 kişi hayatını kaybetti

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), DAİŞ mensuplarının Rakka’nın Diri Mahallesi’ndeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) karargahına saldırdığını açıkladı.

SOHR’a göre söz konusu saldırı sonucu DSG savaşçılarından iki kişi hayatını kaybetti.

Rojava’daki Özerk Yönetim de, söz konusu saldırıyı doğruladı.

Özerk Yönetim’e göre ise 3’ü İç Güvenlik Güçleri üyesi, 3’ü de DSG savaşçısı olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

SOHR, 2022’nin başından bu yana DAİŞ’in, DSG kontrolündeki bölgelere 199 kez saldırdığını aktardı.

Gözlemevi’nin aktardığına göre bu saldırılarda 54 sivil ve 89 DSG savaşçısı veya İç Güvenlik Güçleri üyesi yaşamını yitirdi.