‘Çekya Duhok’a turist göndermek istiyor’

ERBİL (K24)

Duhok, turistik mekan bakımından Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın en zengin kenti.

Resmi verilere göre 2022’nin Kasım ayının sonuna kadar 2 milyon 430 bin turist Duhok’u ziyaret etti.

K24’e konuşan Duhok Turizm Müdürü Khairy Ali, yeni projelerinin tamamlanmasıyla daha fazla turistin kenti ziyaret edeceğini söyledi.

Avrupalı turistlerin Duhok’u ziyaret etmek istediğini kaydeden Khairy Ali, dokuzuncu kabinenin turizm sektörüne büyük önem verdiğini vurguladı.

Çekya Konsolosluğu’nun da turistik seyahatler için çeşitli görüşmeler yaptığını söyleyen Ali, Çek yetkililerin Duhok Turizm İşletmesi’ni ziyaret ederek bu konuyu görüştüğünü belirtti.

Khairy Ali’ye göre Çekya, Duhok’a daha fazla turist göndermek istiyor

Öte yandan bu yıl Duhok’ta 81 yeni turizm destinasyonu açıldı. Duhok’ta 900’ü aşkın turistik mekanın yanı sıra doğal sit alanları da bulunuyor.