Ekonomi

‘Çekya Duhok’a turist göndermek istiyor’

Duhoklu yetkililer, kentin Avrupalı turistleri çekmeye devam ettiğini ve Çekya’nın da Duhok’a daha fazla turist göndermek istediğini dile getirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Duhok Çekya Turizm Turist

ERBİL (K24)

Duhok, turistik mekan bakımından Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın en zengin kenti.

Resmi verilere göre 2022’nin Kasım ayının sonuna kadar 2 milyon 430 bin turist Duhok’u ziyaret etti.

K24’e konuşan Duhok Turizm Müdürü Khairy Ali, yeni projelerinin tamamlanmasıyla daha fazla turistin kenti ziyaret edeceğini söyledi.

Avrupalı turistlerin Duhok’u ziyaret etmek istediğini kaydeden Khairy Ali, dokuzuncu kabinenin turizm sektörüne büyük önem verdiğini vurguladı.

Çekya Konsolosluğu’nun da turistik seyahatler için çeşitli görüşmeler yaptığını söyleyen Ali, Çek yetkililerin Duhok Turizm İşletmesi’ni ziyaret ederek bu konuyu görüştüğünü belirtti.

Khairy Ali’ye göre Çekya, Duhok’a daha fazla turist göndermek istiyor

Öte yandan bu yıl Duhok’ta 81 yeni turizm destinasyonu açıldı. Duhok’ta 900’ü aşkın turistik mekanın yanı sıra doğal sit alanları da bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv