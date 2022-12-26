Savcıdan Paris saldırganı hakkında 'tutuklu yargılama' talebi

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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne cuma günü düzenlediği saldırıda üç Kürt’ü öldüren 69 yaşındaki William M., hakim karşısına çıktı.

Fransız Savcı Laure Beccuau, saldırganın tutuklu yargılanmasını talep etti.

William M.' hakkında, 'ırk, etnik köken, ulus veya dine dayalı suikast ve suikast teşebbüsü ile izinsiz silah temini ve bulundurmak' suçlarından adli soruşturma açıldı.

Paris Savcılığı'ndan dün yapılan açıklamada, saldırganın yabancılara karşı 'patolojik bir nefret duyduğunu' itiraf ettiği belirtilmişti. Buna göre saldırgan, kendini 'depresif ve intihara yatkın' biri olarak tanımladı ve 2016'da evinde yaşadığı hırsızlık sonrası 'göçmenleri ve yabancıları öldürme isteğinde' olduğunu savundu.

Savcının açıklamalarına göre zanlı, saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin silah şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini anlattı.

Daha sonra Paris'in 10’uncu bölgesine yürüyerek gittiğini, orada bir kültür merkezi bulunduğunu bildiğini belirten saldırgan, tüm göçmenlere ‘kızgın’ olduğunu ifade etti.

Saldırganın burada silahla ateş açması sonucu üç Kürt ölmüş, biri ağır üç kişi de yaralanmıştı.

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmış, ancak 69 yaşındaki zanlı sağlık gerekçeleriyle cumartesi günü gözaltından çıkarılarak emniyete bağlı bir psikiyatri kliniğine götürülmüştü.