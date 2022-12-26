Politika

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
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türkiye Dışişleri Bakanlığı Fransa Paris Protesto Saldırı

HABER MERKEZİ

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlendi.

Bunun üzerine Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine “kara propaganda başlatıldığı” gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

PARİS’TE KÜRTLERE SALDIRI

23 Aralık’ta Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 Kürt yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

69 yaşındaki saldırgan Williams M. gözaltına alınırken, saldırıya Kürdistan ve dünyadan büyük tepki geldi.

Ölenlerin sanatçı Mir Perwer (M. Şirin Aydın), Emine Kara ve Abdurrahman Kızıl olduğu açıklanmıştı.

 

 

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