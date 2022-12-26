Paris: Kürtleri hedef alan saldırgan tutuklandı

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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne cuma günü düzenlediği saldırıda Emine Kara, Mîr Perwer (Mehmet Şirin Aydın) ve Abdurrahman Kızıl isimli üç kişiyi öldüren 69 yaşındaki William M., hakim karşısına çıktı.

Fransız kanalı BFM TV'de yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten savcı, zanlının tutuklu yargılanmasını istedi. Savcı, 69 yaşındaki zanlının "ırk, etnik köken, ulus veya dine dayalı suikast ve suikast teşebbüsü ile izinsiz silah temini ve bulundurmak suçlarından hakkında adli soruşturma açılması talebinde bulundu.

TUTUKLU YARGILAMA

Tahkikat hakimi saldırganın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Hangi hapishaneye gönderildiği ise henüz bilinmiyor.

Zanlı, ilk ifadesinde ‘ırkçı’ olduğunu kabul edip göçmenleri sevmediği için cinayetleri işlediğini itiraf etmişti. Zanlı ayrıca Kürtleri bilerek hedef aldığını söylemişti.

“TERÖR SUÇLAMASI” TALEBİ

Fransa’da bazı Kürt dernekler, sorgu hakiminin ‘ırkçılık’ suçlamasıyla değil, ‘terör’ suçlamasıyla zanlı hakkında dava açmasını istiyor.

Fransa’da sol parti lideri Jean-Luc Mélenchon, sosyal medya hesabında zanlının ‘terör’ suçlamasıyla yargılanması talebini yineledi.

NE OLMUŞTU?

23 Ekim günü Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde Kürtleri hedef alan William M.'nin, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi ile bir berber ve restorana ateş açtığı saldırıda Emine Kara, Mîr Perwer (Mehmet Şirin Aydın) ve Abdurrahman Kızıl ölmüş, biri ağır dört kişi yaralanmıştı.

Wliiam M. olay yerinde gözaltına alınmıştı. Yakalandığı anda polise ilk sorusu “Kaç kişiyi öldürdüm?” diye soran saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Saldırıdan bir gün sonra Paris Savcılığı, fail hakkında gözaltı kararını kaldırarak, Paris Emniyet Müdürlüğü Psikiyatri Hastanesi’ne götürüldüğünü açıklanmıştı. Savcılık, failin psikiyatri muayenesinin ardından, “Bugün öğleden sonra zanlıyı muayene eden doktor, ilgili kişinin sağlık durumunun gözaltı tedbirine uygun olmadığını beyan etmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

Paris savcılığı yaptığı açıklamada saldırganı muayene eden doktor raporuna göre, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardığı aktarılmıştı. "Sağlık durumu izin verdiğinde, sorgu hâkimi huzuruna çıkarılıncaya kadar gözaltı tedbiri kaldırılmıştır" ifadesi kullanılmıştı.

Saldırganın 2016 ve 2021'de iki kez mültecilere saldırı düzenlediği polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve iki kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.

Saldırgan, psikiyatri kliniğine naklinden sonra dün yeniden gözaltına alınmıştı.