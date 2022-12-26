DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Altun tutuklandı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Aralık’ta gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanları Seval Gülmez ve Hayrettin Altun, Batman İl Eşbaşkanları Burhan Eğlenti ve Rükiyete Onat Gönül, Urfa İl Eşbaşkanları Rabia Aslan ve Hidayet Enmek, Antep İl Eşbaşkanları Ethem Ünal ve Zeliha Arslan, Şırnak İl Eşbaşkanı Zeki İrmez, Mardin İl Eşbaşkanları Şerafettin Aslan ve Süreyya Dündar, Ağrı İl Eşbaşkanı Melik Özmüş, Van İl Eşbaşkanları Şengül Polat ve Harun Okay öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

13 DBP'li hakimlik ifadelerinin ardından yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hayrettin Altun, tutuklandı. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın ise henüz savcılık ifadesine başlanmadı. (Kaynak: Gazete Duvar)