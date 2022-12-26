Politika

Fransa'da Kürtçe müzik dinleyen Erbilli berbere saldırı

Fransa'nın Roubaix şehrinde Kürtçe müzik dinleyen Erbilli Zikri Ali Avşin adlı berberin Türk müşterisi tarafından saldırıya uğradığı ve ameliyata alındığı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

BFM TV'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki Kürt berber, 47 yaşındaki Türk müşteri tarafından göğsünden makaslandı.

Acil müdahale ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erbilli Zikri Ali Avşin, ameliyata alındı.

Avşin'in hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

KÜRTÇE MÜZİK TARTIŞMASI

İddiaya göre saldırgan müşteri, dükkanda çalan Kürtçe müzikten rahatsız oldu. Avşin'in "kendi dilimde müzik dinliyorum" demesi üzerine müşteri makasla berbere saldırdı.

Saldırgan Ruoubaix polisi tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. 

Bu arada 23 Ekim günü Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde Kürtleri hedef alan William M.'nin, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi ile bir berber ve restorana ateş açtığı saldırıda Emine Kara, Mîr Perwer (Mehmet Şirin Aydın) ve Abdurrahman Kızıl ölmüş, biri ağır dört kişi yaralanmıştı. (Kaynak: Artı Gerçek)

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