Politika

Ukrayna: ABD, 6 aydan kısa sürede Patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandıracak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, ABD'nin 6 aydan kısa bir sürede patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti.
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Patriot
dünya Patriot füze Ukrayna Dmitry Kuleba ABD

HABER MERKEZİ

Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyaretine ve Ukrayna krizine dair Associated Press'e konuştu.

Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyaretine işaret eden Kuleba, ABD'nin 6 aydan kısa bir sürede Patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti.

Savaşların diplomatik yöntemlerle sona erdiğini belirten Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in moderatörlüğünde şubat ayında "barış zirvesi" düzenlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Kuleba, Rusya'nın zirveye katılması için öncelikle 'savaş suçlarından uluslararası bir mahkemede hesap vermesi gerektiğini' dile getirdi.

Kuleba, 2023'te savaşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına ve bu süreçte diplomasinin önemli bir rol oynayacağına dikkati çekti.

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