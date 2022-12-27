DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı
HABER MERKEZİ
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkezinde ve birçok il binasında 23 Aralık’ta baskınlarla partinin yöneticileri gözaltına alınmıştı.
DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, savcılık ifadesi ardından ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasından tutuklanma istemiyle Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği, ifadesinin ardından Bayındır’ın ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hayrettin Altun ise ‘örgüt üyesi olmak’ suçlanmasıyla tutuklandı.
13 DBP'li ise hakimlik ifadelerinin ardından yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.