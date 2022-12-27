Sırbistan ordusu alarma geçirildi

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Pazartesi akşamı bir açıklama yapan Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, güney sınırındaki Kosova ile yaşanan gerginlik yüzünden ordusunun her an çatışmaya hazır bir hale getirildiğini belirtti.

Savunma Bakanı Milos Vucevic, Cumhurbaşkanı Vucic'in, Sırbistan ordusuna "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.

Paniğe yer olmadığını söyleyen Vucevic, "Ancak endişe için yer var. Belli ki sadece Sırbistan sorunların siyasi anlaşma ile çözüleceğine inanıyor. Karşı taraf (Kosova) sürekli olarak kendi başına hareket ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Cumhurbaşkanı Vucic'in polislere de "Hazır ol" emri verdiğini kaydederek, Kosova'daki Sırpların korunmasının hedeflendiğini aktardı.

Son yıllarda Kosova ile yaşanan gerginlikler yüzünden Sırp ordusunun daha önce de teyakkuza geçirildiği olmuştu. En son olarak geçen ay Sırp hava sahasına insansız hava araçlarının girdiği söylenerek ordu alarma geçirilmişti.

İki taraf arasında yaşanan son zamanlarda gerilimin artması ve bir polis memurunun Kosova’da gözaltına alınması üzerine Kosova’daki Sırplar sınıra yakın alanlarda barikatlar kurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in orduya verdiği talimat öncesinde genelkurmay başkanı da sınır bölgesine gitti.

Son birkaç aydır Kosova’nın Sırbistan ile komşu olduğu kuzey sınırında gerginlikler yaşanıyor.

Kosova yönetiminin Sırbistan plakalı aracı bulunan Kosovalı Sırplara Kosova plakası zorunluluğu getirmek istemesi gerilimi körüklemişti.

Bazı Sırplar Kosova'nın bağımsızlığını tanımadıklarını söyleyerek bu kararı protesto ediyor.

Plaka kararıyla ilgili olarak Kasım ayı sonunda AB arabuluculuğunda bir anlaşma yapılmış; Kosova yönetimi plakalarını değiştirmeyenlere ceza verilmesi planından geri adım atmıştı.

Sırbistan da Kosova'daki kentlere yeni plaka vermeyi durdurmayı kabul etmişti.

KOSOVA'DA MEDYA ÇALIŞANLARINA SALDIRI

Bu arada, Kosova'nın kuzeyindeki yerel bir televizyon ekibine maskeli kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.

Kosova Gazeteciler Derneği (AGK), Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zubin Potok Belediyesine bağlı Zupç köyünde, maskeli kişiler tarafından "Klan Kosova" televizyonu çalışanlarına yönelik yapılan taşlı saldırıya tepki gösterdi.

Bunun, aralık ayı içerisinde Kosova'nın kuzeyindeki medya çalışanlarına 4. saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, "Bugün Zupç köyünde gazeteciler Qendresa Bellagoshi, Drin Demiri, kameraman Agon Bejtullahu ve şoför Elsad Sinani'den oluşan ekip taşlı saldırıya uğradı. Otomobilin kırılan camlarından hafif yaralanan gazeteci Bellagoshi ve şoför Sinani tedavi altına alındı" ifadelerine yer verildi.

NATO ASKERİ VARLIĞINI ARTIRDI

NATO'nun Kosova'daki barış gücü KFOR da son haftalarda bölgedeki varlığını artırdı.

Kosova'nın yaklaşık 1,8 milyonluk nüfusunun yüzde 92'si Arnavut, yüzde 6’sı Sırp. Ülkede Türk nüfus da bulunuyor.

Kosova, 1998-1999'daki savaşın ardından Sırbistan'dan ayrıldığını açıklamış, 2008'de ise bağımsızlığını ilan etmişti.

Sırbistan Kosova'yı bağımsız bir ülke olarak tanımıyor; ancak ilişkileri normalleştirmek amacıyla 2013'te imzalanan anlaşma uyarınca Kosova yönetimini tanıyor.

Kosova, 100’den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınıyor, bu ülkeler arasında Sırbistan, Rusya ve Çin yok.