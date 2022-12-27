Elon Musk: İran’da yaklaşık 100 Starlink terminali aktif hale getirildi

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ABD'li iş insanı Musk, İran hükümetinin Jina (Mahsa) Emini protestolarının patlak verdiği eylül ayında interneti kısıtlamaya başladığı günlerde bu ülkeye Starlink uydu ağını konuşlandırma sözünü vermişti.

Musk, pazartesi günü bir Twitter mesajında "100 aktif Starlink uydu terminaline yaklaşıyoruz" dedi.

Jina Emini'nin 16 Eylül'de Tahran'da polis tarafından tutuklanması sonrası katledilmesiyle başlayan protestolar ülkede ‘İslam Devrimi’nden bu yana görülen en sarsıcı protestolardan biri oldu.

Gösterilerde yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi tutuklandı. Protestolarla bağlantılı en az iki kişi idam edildi.

İranlı yetkililer, normal şekilde kullanılan Instagram ve WhatsApp'a erişimi de protestoların başlamasından sonra yasakladı, VPN'leri kısıtladı.

Starlink, internet erişimi sağlamak için dünya üzerinde alçak yörüngede dönen 2 binden fazla küçük uydudan oluşan bir ağa sahip. Yer terminalleri wifi ve internet erişimi sağlayan yönlendiricilere bağlanıyor.

SpaceX, Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana ülkeye internet bağlantısı sağlayan binlerce terminal sağladı. Bugüne kadar Ukrayna'da yaklaşık 25 bin terminal konuşlandırıldı.