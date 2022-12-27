Spor

Liverpool Cody Gakpo transferini bitirdi

PSV Kulübü, 23 yaşındaki yıldızları Cody Gakpo'nun transferi konusunda Liverpool'la anlaşıldığını resmen açıkladı.
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Cody Gakpo
Cody Gakpo
avrupa Liverpool Cody Gakpo transfer

HABER MERKEZİ

Premier Lig'de bu sezon istikrarsız sonuçlara imza atan Liverpool, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendiriyor.

PSV Eindhoven kulübünden yapılan resmi açıklamada takımın yıldızı Cody Gakpo'nun transferi konusunda Liverpool'la anlaşma sağlandığı açıklandı. Yapılan duyuruda, "23 yaşındaki oyuncumuz, transferin tamamlanması için gerekli formaliteleri yerine getirmek üzere İngiltere'ye gidecek" ifadeleri kullanıldı.

PSV Kulüp Direktörü ise yaptığı açıklamada Gakpo transferi için ne kadar ödeme alacaklarını açıklamayacaklarını ancak transferin kulüp rekorunu kıracağı ifade edildi.

Liverpool'un PSV'ye genç yıldız için 40 milyon euroya ek olarak 15 milyon euro bonusları içeren bir ödeme yapacağı konuşuluyor.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen 23 yaşındaki Cody Gakpo, bu sezon PSV formasıyla çıktığı 29 maçta 15 gol atıp 18 asist üretti. Gakpo ayrıca Dünya Kupası performansıyla da dikkatleri bir hayli üzerine çekmişti.

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