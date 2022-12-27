Politika

Ankara’da DAİŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DAİŞ’e yönelik şekilde operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
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türkiye Ankara DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DAİŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu belirtildi.

Firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.  (Kaynak AA)

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