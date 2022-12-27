Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde piyasalarda gündem dolardaki yükseliş

ERBİL (K24)

Bugün itibariyle 100 ABD Doları, 160 bin Irak Dinarı seviyesine yükseldi. Devam etmesi beklenen bu yükseliş Irak piyasasının tamamına etki ederken, vatandaşlar da tedirgin oldu.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu eski Maliye Komisyonu üyesi Necibe Necib, dolardaki bu yükselişin sebebinin, Irak Merkez Bankası ile ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptığı dolarla ilgili işlemlerin takip edilmesi anlaşması olduğunu belirtiyor.

2014 sonrası terör örgütü DAİŞ, Irak topraklarının üçte birini ele geçirdi. Bunun üzerine Irak ile ABD 2015 yılında, doların DAİŞ ve diğer radikal grupların eline geçmemesi için bir anlaşma imzaladı. Necibe Necib, söz konusu anlaşmanın önceki yıllarda sıkı sıkıya uygulanmadığını ancak tarafların şu an daha ciddi olduğunu söylüyor:

“Irak’ta 3 ila 7 milyar doların çalındığının ortaya çıkması sonrası ABD ve Irak yönetimi, bazı ülkelere gönderilerek kara para aklamanın önüne geçmek için bu anlaşmayı hızlı bir şekilde uygulama koydu.”

ABD Hazine Bakanlığı, kara para akladıkları ve anlaşmaya uymadıkları gerekçesiyle bazı Iraklı bankaları kara listeye almış durumda. Bu nedenle son günlerde Irak Merkez Bankası’nın piyasaya sürdüğü dolar miktarında düşüş yaşandı.

ABD Hazine Bakanlığı ile Irak Merkez Bankası, Irak’ta dolarla yapılan işlemlerin takibi için elektronik bir sistemi uygulamaya koyacak. 15 gün sürmesi beklenen sürecin, dolardaki yükselişi tetiklediği belirtiliyor.

Öte yandan Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında, 48 saat içinde dolardaki yükselişle ilgili bir toplantının yapılması bekleniyor.

K24’ün edindiği bilgiye göre parlamentonun olağanüstü toplanarak konuyu görüşmesi için imza toplanıyor.