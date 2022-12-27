Babacan’dan aday açıklaması: Niyetimiz altıda altı mutabakat

HABER MEKREZİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5’teki programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“YÜZDE 70’İNDE MUTABIK KALINSA TÜRKİYE UÇAR”

Altılı masa çalışmalarının beklediğinden hızlı ilerlediğini belirten Babacan, “Çok sayıdaki konuda arkadaşlarımız mutabakata vardı. En son genel başkanların siyasi karara bağlaması gereken hususlar ortaya çıkacak. Masaya koyduklarımızın yüzde 70'inde diğer partiler mutabık kalsak dahi Türkiye kanatlanır uçar” dedi.

“PARTİLEDEN BİRİ DESTEKLEMİYORSA ALTILI MASANIN ADAYI OLMAZ”

Babacan, “Ortak aday, altı partinin de desteklediği aday demek. Altı partinin de desteklediği bir isim gerekiyor. Partilerden birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz. Niyetimiz; altı partinin ortak bir adayda altıda altı mutabakat sağlamasıdır” ifadelerini kullandı.

“ADAY MASADAN OLURSA İŞİMİZ KOLAY”

Ortak adayın masa içinde olmasının işi daha kolaylaştıracağına dikkat çeken Babacan, “Çünkü altı genel başkandan birisinin aday olması durumunda zaten çalışmaların içerisinde, hepsine hâkim. Ayrı bir mutabakat süreci işletmemize gerek yok. Altı genel başkanın dışında bir isim olursa, o ismin de bu mutabakat sürecine bir şekilde katılması gerekecektir” diye konuştu.

“İKİLİ GÖRÜŞMELERDE İSİM ZİKREDİLEBİLİYOR”

Babacan, “Altılı masada bugüne kadar ‘Şu isim olur, bu isim olmaz' demedik ama altılı masadaki liderlerin kendi aralarındaki ikili görüşmelerde isimler zikredilebiliyor” dedi.

HDP İDDİASI

“HDP kapatılırsa DEVA'dan seçime girecek” iddiasını “Asılsız bir iddia. Topyekûn yalan” diyen Babacan şunları söyledi:

“Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. ‘Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız' diyorsunuz.”

“ELEŞTİRİMİZ IRKÇILIĞA”

Babacan Paris saldırısına ilişkin ise şunları söyledi:

“Haberler ilk düştüğünde oradaki ölen insanların kim olduğunu biz tanımıyoruz, bilmiyoruz. Bizim kültürümüzde, adetimizde, inancımızda ölenin arkasından rahmet dilenir. Irkçı bir saldırı olduğunu Fransız polisi de Fransız yargısı da kabul ediyor. Biz ırkçılığa sonuna kadar karşıyız. Bizim buradaki eleştirimiz ırkçılık motivasyonuyla işlenen cinayetedir.”