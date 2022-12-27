Politika

Irak’ta 2022’de kaç DAİŞ’li öldürüldü?

Irak’ta 2022 yılının başından bu yana öldürülen DAİŞ’li sayısı açıklandı.
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BAĞDAT (K24)

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hefaci düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılında yaklaşık 200 DAİŞ’linin Irak savaş uçaklarınca düzenlenen bombardımanlarda öldüğünü söyledi.

Hefaci, Irak güvenlik güçlerince operasyon ve çatışmalarda öldürülen DAİŞ’li sayısının ise 400 civarında olduğunu kaydetti.

Bu rakamların kesin rakamlar olmadığını belirten Hefaci, önümüzdeki günlerde Irak topraklarında ve sınır bölgelerinde DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili tam raporun açıklanacağını ifade etti.

KÜRDİSTANİ BÖLGELERLE İLGİLİ UYARI

Kürdistan Bölgesi'nin Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndaki Temsilcisi Abdulhalik Talat, 25 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Kürdistani bölgelerde DAİŞ tehlikesinin artabileceği uyarısında bulundu.

K24’e konuşan Abdulhalik Talat, Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmanın uygulanması gerektiğini aksi takdirde Kürdistani bölgeler başta olmak üzere güvenlik boşluğunun giderilemeyeceğini ifade etti.

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