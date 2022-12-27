Politika

Deniz Poyraz davası: Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis

Şakran Cezaevi Kampüsü'nde görülen Deniz Poyraz davasında mahkeme Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası verdi.
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türkiye Deniz Poyraz Dava Onur Gencer müebbet hapis

HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına yönelik Onur Gencer tarafından düzenlenen silahlı saldırı ve parti üyesi Deniz Poyraz’ın katledilmesine ilişkin açılan davanın yedinci duruşması Şakran Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan duruşma salonunda görüldü.

Mahkeme heyeti, Gencer'i indirimsiz olarak "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, "mala zarar verme suçundan 4 yıl hapis, "konut dokunulmazlığını ihlali" suçundan 2 yıl hapis ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 3 sene hapis cezası almış oldu.

Gencer toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası almış oldu.

Duruşma öncesi HDP’nin çağrısıyla cezaevi önünde bir araya gelen çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri burada bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya, katledilen Poyraz'ın ailesi, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve milletvekilleri Murat Çepni, Serpil Kemalbay, Züleyha Gülüm, Pero Dündar ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

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