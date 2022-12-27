Politika

Milletvekili adaylığı: CHP’de 40 il 39 ilçe başkanı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyen 40 il, 39 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.
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türkiye CHP İstifa Milletvekili adaylığı

HABER MERKEZİ

CHP’de, milletvekili adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanlarına istifa etmeleri için tanınan süre 26 Aralık’ta sona erdi.

Aralarında Dersim, Hakkari, Van ve Batman il başkanlarının da bulunduğu 40 il başkanı görevlerinden ayrıldı.

Adaylık için istifa eden il başkanları şöyle:

İsmet Karaca (Bursa), Kamil Gülmez, (Nevşehir), Enver Kiraz (Malatya), Hikmet Yalım Halıcı (Isparta), Ayhan Doğan (Erzincan), Ali Abbas Ertürk (Aksaray), Çağdaş Kurtgöz (Tokat), Ali Karaoba (Uşak), Mehmet Gürel (Yalova), Mehmet Tahtasız (Çorum), Serkan Sarı (Balıkesir), Barış Bektaş (Konya), İzzet Akbulut (Burdur), Adil Aktay (Mersin), Şeref Baran Genç (Kırşehir), Nazım Demir (Hakkari), Ali Mustafa Çelik (Dersim), Seracettin Bedirhanoğlu (Van), Hüseyin Yaşar (Batman), Ömer Hacısalihoğlu (Trabzon), Özgür Yıldızlı (Kocaeli), Mustafa Cem Kağnıcı (Karaman), Atila Şahin (Ordu), Hasan Ramiz Parlar (Hatay), Yalçın Karagöz (Afyonkarahisar), Fevzi Pekcanlı (Edirne), Alaaddin Güncer (Kırklareli), Mustafa Semih Balaban (Manisa), Metin Ümit Ural (Çanakkale), Ümit Özer (Kayseri), Adem Zeybekoğlu (Muğla), Deniz Yücel (İzmir), Saltuk Deniz (Rize), Bülent Nuri Çavuşoğlu (Denizli), Yılmaz Coşkun (Sivas), Mehmet Akif Perker (Kilis), Bedri Ağaç (Gümüşhane), Ahmet Biber (Artvin), Abdullah Çakır (Karabük).

 

 

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